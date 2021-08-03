Москва, 3 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Во второй половине июля 2021 года в России изменились цены на автомобили 13 компаний. Об этом 3 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Pictures of Money Деньги за автомобиль

За отчетный период подорожали все модели Ульяновского автозавода. Цены на них выросли на 2,2 — 4,1%. Также выросла стоимость всего модельного ряда компании Mazda на 1,7 — 2,6%.

Кроме того, в России зафиксирован рост цен на отдельные модели. Так, стоимость Great Wall Poer выросла на 4,1 — 4,3%, Haval H9 — на 1,6 — 2,5%, Mitsubishi Pajero Sport — на 0,8 — 1,4%, Nissan Qashqai — на 0,9 — 1,3%, а кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 2,0 — 4,1%.

В сегменте премиальных автомобилей изменились цены на модели Genesis (на 1,0 — 2,3%) и Jeep (на 0,9 — 6,7%).

Начальные версии Volkswagen Caddy и Caddy Maxi подешевели на 0,2%, а вот большинство коммерческих автомобилей немецкой марки, наоборот, стали дороже на 0,7 — 5,0%.

Также разнонаправленно изменились цены на автомобили Audi. Одна версия лифтбека А7 Sportback стала дешевле на 0,9%, а пять моделей семейства Q5, Q7 и Q8 подорожали на 0,1 — 7,2%.

Ранее автоэксперт сообщил, что стоимость автомобилей на российском авторынке может вырасти в третьем квартале 2021 года на 1 — 5%.

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