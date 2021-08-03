Воронеж, 3 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Контроль над соблюдением масочного режима поручил ужесточить губернатор Воронежской области Александр Гусев. Вопрос обсуждался 2 августа на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

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За последнее время было проведено около 300 рейдов в торговых точках, общественном транспорте, на предприятиях общественного питания, нарушения выявлены на 137 объектах. Массовое несоблюдение масочного режима отмечается в общественном транспорте и в крупных торговых объектах, на рынках Воронежа и в сетевых магазинах в районах области.

«Возьмите на контроль несколько наиболее крупных объектов, где на самом деле массовые нарушения, и проверяйте их не раз в месяц, а два-три раза в неделю. И если не будет исправления, применяйте решительные меры воздействия. Штрафы ли это будут, приостановка деятельности — определитесь. Мы мириться с этим не должны, потому что люди — которые организовывают, не те, кто покупает — относятся совершенно безответственно, а за безответственность нужно наказывать», — дал поручение Александр Гусев.

Всего на 2 августа в Воронежской области подтверждено 104 986 случая заражения коронавирусом, 96 742 пациента выздоровели, скончались 4 405 человек.