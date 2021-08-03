Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с полудня 2 августа до утра 3 августа шли непрекращающиеся дожди. Как итог, несколько районов города начали уходить под воду — ливневые канализации не смогли оперативно справиться с потоком воды, из-за чего улицы затопило, а припаркованные автомобили поплыли. О последствиях непогоды поспешили поделиться жители Северной столицы в социальных сетях.

Vk.com/spb_today/Кирилл М Подтопленный проспект Королева в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Наибольший урон непогода нанесла жителям Приморского, Петродворцового и Выборгского районов Петербурга. Как сообщает петербуржец Кирилл М. в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», к 03:00 мск 3 августа весь проспект Королева (Приморский район) и, скорее всего, улица Сизова затоплены.

Vk.com/spb_today/Кирилл М Подтопленный проспект Королева в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

«Машины с гидроударом стоят, отдыхают, половина машин на обочинах плавают в воде, некоторые почти наполовину. Вода поднялась и до уровня тротуаров», — поделился горожанин.

В свою очередь другой житель Приморского района Максим С. сообщил, что на улице Байконурская, проспекте Испытателей, Серебристом бульваре, аллеях Поликарпова и Котельникова, площади Льва Мациевича — воды по колено.

Vk.com/spb_today/Максим С Улицы Приморского района Петербурга в воде (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

«Ливневка стоит. Во дворах более менее. Езда только по тротуарам», — подытожил он.

К середине ночи оказались полностью затопленными улицы Приморского района — Парашютная, Уточкина, а также Комендантский проспект.

«В Петергофе на Гостилицком шоссе подтопление. К утру возможно будет не проехать, если дождь не закончится. Надеюсь, никто не влетит в эту лужу на скорости, её не особо видно в такую погоду», — предупредили бдительные жители Петродвоцового района города в социальной сети.

«А в городе Ломоносов по традиции Вокзальная площадь превращается в причал», — добавил другой анонимный пользователь социальной сети.

Vk.com/welomonosovs Площадь у вокзала в Ломоносове. (PrtScr видео, цитата группы «ВК» Мы ломоносовцы)

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, к утру 3 августа в городе выпало 49 мм осадков. В дежурные части поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев, в том числе на семь автомобилей и на одно падение слабо закреплённой конструкции. А также повреждение двух кровель жилых домов и 19 подтоплений подвальных помещений.