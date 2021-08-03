Сухум, 3 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. 144 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 2 августа в ходе 550 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 322 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 76 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 22 227 носителей SARS-CoV-2. Из них 17 898 признаны выздоровевшими. Всего в стране скончались 313 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 1 августа в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. 31 июля в минздраве республики сообщили, что за сутки выявили 172 новых носителя коронавируса в результате 595 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии ранее начали распространять информацию о том, что в скором времени ожидаются поставки в республику из России второй партии вакцины «Спутник V». Пресс-служба абхазского минздрава опубликовала по этому поводу заявление, что переговоры о поставках препарата продолжаются и делать прогнозы рано.