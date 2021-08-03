Москва, 3 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Прежде чем критиковать Россию за помощь Турции с лесными пожарами некоторым блогерам следовало бы напомнить: речь идёт о людях, попавших в беду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин. Комментируя обострившуюся пожароопасную обстановку, он также отметил, что из-за меняющегося климата проблемы будут только нарастать. Поэтому очень важно погасить существующие пожары и исключить возникновение новых.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

»Так как 90% пожаров возникает по вине человека (умышленно или не умышленно), устранив этот фактор, новых возгораний будет намного меньше и справиться с ними будет намного проще. Что касается Авиалесохраны, то есть вопросы, есть сложности, которые необходимо решать, но я считаю, что это вопрос второстепенный. Потому что пожары в Турции — это сугубо антропогенный фактор. Это поджоги либо неосторожное обращение с огнём. Но потом приходится тратить огромные средства, рисковать людьми для того, чтобы потушить. То же самое и у нас.

Но противопоставлять тушение пожаров самолётами в Турции ситуации с лесными очагами в Сибири нельзя. Проблемы есть везде, но если говорить о чисто гуманитарных вещах, в Турции, где плотность населения выше, там опасность больше. А помогать надо всегда. Это продвижение наших технологий.

И я хочу напомнить, что Советский Союз очень активно помогал тушить пожары, наша Авиалесохрана считалась лучшей в мире (надеюсь, что так оно и останется). Проблема в том, что приходится привлекать самолёты (они предназначены для крайних случаев) из-за того, что кто-то бросил окурок, а кто-то оставил непогашенный костер.

Пока в обществе не будет осознания этого, мы никогда эту проблему не решим, а она будет нарастать, потому что климат меняется, вероятность экстремальной засухи растёт. Есть ещё и общие факторы.

Например, если мы говорим о лесах более населённых территорий, уровень ведения лесного хозяйства по общеизвестным причинам упал. Естественно, стало больше валежа, больше горючего материала. Соответственно — больше вероятность распространения пожара. У нас на местах предпринимают ненужную активность по пресечению действий с валежником. Эту активность, если она не противозаконна, нужно направить в нужное русло.

А самое главное — должно быть полное взаимопонимание. Я почти уверен, что те из блогеров, которые критикуют Россию за помощь Турции с лесными пожарами, сами могут выкинуть окурок из окна машины (а это очень частая причина возникновения пожаров). Пока не будет общего понимания и неприятия тех, кто ведёт себя неправильно в лесу, мы проблему не решим».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях. Пожары начались 25 июля. По меньшей мере четыре человека погибли.

Читайте также: Вооруженные силы Ирана оказали помощь Турции в тушении лесных пожаров

Обстановка с лесными пожарами в Якутии настолько сложная, что из-за густого дыма в некоторых населённых пунктах днём становится темно, как ночью.

Читайте также: В Якутии из-за дыма лесных пожаров пропало солнце