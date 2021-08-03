Москва, 3 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В России чаще всего те, кто не желает делать прививку от COVID-19, имели тройки в школьном аттестате, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью, самая большая доля тех, кто уже привился — 46%. Доля тех, кто не делал прививку и не планирует, среди медалистов составляет 25%.

Вместе с тем, свидетельствуют данные опроса, чем хуже были оценки в школьном аттестате, тем ниже оказалась доля вакцинированных. Так, среди тех, у кого были пятерки, но не было медали, прививку сделали 40%.

Среди хорошистов прививку сделали 36%, а меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку (39%), передает РБК.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. жителей России, имеющих аттестат об окончании школы. Исследование проводилось с 22 по 23 июля, в нем приняли участие жители 481 населенного пункта из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость в ускорении темпов вакцинации от COVID-19 на сегодняшний день стоит крайне остро.

Попова отметила, что летом все разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а уже осенью все вернутся на работу и на учёбу, и в этой связи крайне важно вакцинироваться от COVID-19.

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