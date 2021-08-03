Симферополь, 3 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым за семь месяцев 2021 года составил 5 миллионов 67 тысяч человек, это на 27% больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. Об этом на странице в соцсети написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Большинство туристов — 60% — прибыли в Крым на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 32% воспользовались авиасообщением, 8% — поездами.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Только за два летних месяца, в июне — июле, в республике отдохнули свыше трёх миллионов туристов, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — написал Аксёнов.

Так, в июле в Крыму гостей приняли более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест, средняя их загрузка составила 82%, а в отдельных муниципалитетах доходила до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили, что не намерены вводить дополнительные ковидные ограничения для туристов, как это сделали в соседнем Краснодарском крае.