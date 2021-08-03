Брянск, 3 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Грозовой фронт, сопровождавшийся осадками, градом и порывами ветра прошёл вечером 2 августа по территории Брянской области. Из-за непогоды без электричества остался 21 населённый пункт, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Нарушение электроснабжения произошло в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах. Всего в зону отключения попал 21 населённый пункт, в котором проживают около 1,2 тысячи человек. На ликвидацию последствий непогоды вышли восемь аварийно-восстановительных бригады, 16 человек и восемь единиц техники.

Подачу электроэнергии восстановили 3 августа в 01:00.