Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие 12 часов выпало почти две трети нормы осадков за август — 48 мм, сообщил 3 августа ведущий синоптик Центра ФОБОС Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

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По данным на 06:00 утра, за последние 12 часов выпало 48 мм осадков, что составляет почти две трети от нормы августа (59%).

Как уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, по состоянию на 07:00 мск 3 августа прогноз неблагоприятных метеоявлений по городе на Неве оправдался: максимальные порывы ветра 20 м/с, выпало 49 мм осадков в Петродворцовом, Выборгском, Приморском районах.

«Из негативных последствий поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены семь легковых автомобилей), одно падение слабо закреплённой конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.