Хабаровск, 3 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Избирком Хабаровского края на своём заседании 3 августа зарегистрировал первого кандидата на выборах губернатора Хабаровского края, об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

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Первым зарегистрированным кандидатом стал выдвинутый от ЛДПР врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжает формироваться пул кандидатов на выборах губернатора региона — подписи муниципальных депутатов сдали пока только два человека.

В избиркоме зарегистрированы заявления от: Микаела Багдасаряна (экологическая партия «Зеленые»); Михаила Дегтярева (ЛДПР); Марины Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Игоря Логвинова (партия «Зелёная альтернатива»), Бабека Мамедова (партия «Родина»); Владимира Парфенова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Петра Перевезенцева (КПРФ); Владимира Чернышова (партия «Новые люди»).