Кишинёв, 3 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 2 августа выявили 118 случаев заражения коронавирусом в ходе 3141 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 259 667 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 25 166 человек, в том числе 62 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 272 пациента с COVID-19, из которых 58 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6257 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 71 случай заражения коронавирусом в результате проведения 3493 тестов. Выздоровевшими врачи признали 53 человека.

Стоит отметить, что 29 июля в Молдавии сообщили о 184 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом. Это был самый высокий показатель с начала мая 2021 года.