Москва, 3 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Доля российских студентов, желающих работать за границей, составляет 73,6%, остальные 26,4% хотели бы трудиться на родине. Таковы итоги исследования, проведённого платформой «ВРаботе», сообщает 3 августа RT.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Около половины респондентов — 48,4% — хотели бы стать госслужащими, ещё 26,5% хотели бы работать в сфере искусства, культуры и развлечений. Область IТ, телевидения и интернет-сетей предпочтительная для 19,8%.

Студенты также рассказали о предпочтительной для них продолжительности рабочего дня. Для более чем 50% наиболее предпочтителен восьмичасовой день, но 35,4% считают идеальным семичасовой рабочий день, а 32,4% — шестичасовой.

Трудиться больше девяти часов в день согласились бы 8,5% опрошенных, а 9,2% работали бы меньше пяти часов ежедневно.

В опросе участвовали студенты 18−19 лет, у 30,2% из которых — неполное высшее образование, а у 29,5% — среднее (полное) общее образование.

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