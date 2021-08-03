Российский борец Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира
Токио, 3 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Российский борец Артём Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Mil.ru
Бросок в греко-римской борьбе
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В четвертьфинале Сурков проиграл представителю Украины Парвизу Насибову. Поединок завершился со счётом 1:1, победу присудили Насибову по последнему результативному действию.
На старте олимпийского турнира в Токио Сурков победил американца Алехандро Санчо — 10:4.