Токио, 3 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Российский борец Артём Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвертьфинале Сурков проиграл представителю Украины Парвизу Насибову. Поединок завершился со счётом 1:1, победу присудили Насибову по последнему результативному действию.

На старте олимпийского турнира в Токио Сурков победил американца Алехандро Санчо — 10:4.