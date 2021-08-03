Симферополь, 3 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом заявил председатель комитета по законодательству Госсовета региона Сергей Трофимов.

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По его словам, иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью.

«Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — цитирует его РИА Новости.

Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет 1,47 трлн рублей, уточнил Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году. В их числе — гибель мирного населения Донбасса, сожжение людей в Одессе, дискриминация русскоговорящего населения, блокада Крыма и другое.

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