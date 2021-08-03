Токио, 3 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Бразилии в полуфинале Олимпиады в Токио. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

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В четвертьфинале сборная Бразилии одержала победу над командой Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Полуфинальный матч пройдёт 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские волейболисты победили сборную Канады со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) и вышли в полуфинал Олимпийских игр.