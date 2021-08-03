Екатеринбург, 3 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Власти надеются, что новый учебный год в школах Свердловской области начнётся в очном режиме. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По словам чиновника, сейчас ещё рано давать точные прогнозы на это счёт, а конкретика «будет видна недели через две».

«Мы надеемся, что учебный год начнётся не в дистанционном режиме, — сказал Креков. — Не исключаем того, что мероприятия будут проводиться, но с учётом санэпиднорм, с меньшим количеством участников».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе регистрируют антирекорды по числу ковид-пациентов.