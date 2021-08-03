Токио, 3 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Германии в матче ¼ финала Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счётом 94:70.

Cristina Ruiz Unnika Лука Дончич

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Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Словении Зоран Драгич, набравший 27 очков. Дабл-даблы оформили два его партнёра по команде — Лука Дончич (20 очков и 11 передач) и Майк Тоби (13 очков, 11 подборов).

В полуфинале Словения сыграет с победителем матча между сборными Испании и США.

На групповом этапе сборная Словении не потерпела ни одного поражения, победив команды Аргентины (118:100), Японии (116:81) и Испании (95:87).