Тбилиси, 3 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 45% жителей Грузии в ходе социологического опроса заявили, что не будут вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 2 августа грузинским филиалом некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI).

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О готовности вакцинироваться сразу, как это будет возможно, как говорится в исследовании, сообщили 18% респондентов. Еще 19% опрошенных сказали, что в принципе согласны на прививку, но пока подождут.

Также 7% участников опроса заявили, что прививаться будут только, если их заставят это сделать работодатель или власти. 5% респондентов сообщили, что уже привились.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Стоит отметить, что подобные вопросы жителям Грузии задавали также в феврале, до начала вакцинации в стране. Тогда о принципиальном несогласии прививаться от COVID-19 заявили 39% опрошенных. 20% респондентов сказали, что хотят вакцинироваться, когда это будет возможно.