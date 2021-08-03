Токио, 3 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Одного из арбитров полуфинального олимпийского боя между российским боксёром Муслимом Гаджимагомедовым и новозеландцем Дэвидом Ньики нужно отстранить от работы. Об этом 3 августа заявил журналистам Гаджимагомедов.

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По его словам, аргентинского судью надо дисквалифицировать.

«Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище», — сказал Гаджимагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады, победив Ньику раздельным решением судей. Один из арбитров отдал все три раунда новозеландцу.