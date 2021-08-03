Екатеринбург, 3 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Подъём заболеваемости COVID-19 в Свердловской области является непринципиальным, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

2 августа в регионе поставили пятый подряд антирекорд по числу новых ковид-пациентов (527 за сутки). В конце июля количество новых носителей превысило психологический порог в 500 человек.

По словам Крекова, если исходить из данных за последние четыре недели, «уровень заболеваемости значительно не отличается».

«Произошёл небольшой подъём заболеваемости, он непринципиальный. Ситуация находится на стабильном, но высоком уровне», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе привили от коронавируса почти 700 тыс. человек.