Москва, 3 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. По итогам торгов 2 августа российская валюта закрылась повышением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 73,05 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,72 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 101,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль

Торги проходили в довольно спокойном режиме. На дневной сессии пока цена на Brent консолидировалась на уровне $74,43, курс доллара снижался до 72,68 руб. Когда нефть подешевела до $72,29, рубль ослабился до 73,06 руб.

Цена на нефть заметно усилила падение на опасениях быстрого распространения штамма COVID-19 «дельта» в странах Азии, включая Китай, которое чревато новым снижением спроса на сырье.

Сегодня, 3 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,81. Ключевым событием недели является отчёт по рынку труда в США. Сильный отчет усилит давление на рисковые активы, включая рубль.

Утренняя сессия открылась снижением по рублю из-за нефти. Учитывая, что позиции по нефти у покупателей пошатнулись, появились риски вернуться к уровню 73,85 руб.

Доллар может сохранить боковое движение до саммита ФРС США Джексон-Хоул, где ЦБ должен дать сигнал о времени начала сворачивания стимулов. Саммит состоится 26−28 августа.

Читайте также: Рубль продолжает взлёт, отыгрывая ястребиные заявления Набиуллиной