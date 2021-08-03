Москва, 3 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин полностью поддержал то, что было сказано президентом России Владимиром Путиным по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка.

«Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам», — сказал он РБК.

Глава Счетной палаты уточнил, что это адекватные и посильные для страны цифры, которые «позволят снизить уровень бедности в два раза».

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При этом Кудрин не стал рассказывать про все готовящиеся меры, «пусть это сделает правительство, у которого «есть своя модель, и она вполне разумная».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам заявил, что бедность — это одна из нерешённых задач, эту проблему люди ощущают на себе.

Отметив существование у страны реальных достижений, Путин указал на проблемы, «которые чувствительны для людей»: «Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий».

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