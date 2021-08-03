Токио, 3 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 91 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/id269596626 Муслим Гаджимагомедов

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В полуфинале Гаджимагомедов одержал победу над представителем Новой Зеландии Дэвидом Ньикой со счётом 4:1.

Бой за золотую медаль состоится в 6 августа. Соперник Гаджимагомедова станет известен позднее.