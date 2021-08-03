Олбани, США, 3 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Лица, не имеющие прививку от коронавирусной инфекции, должны быть лишены права обслуживаться в заведениях общественного питания американского штата Нью-Йорк. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо 2 августа на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Он напомнил, что подобный запрет уже действует на стадионах и в концертных залах. Куомо также призвал использовать защитные маски, ношение которых в штате является рекомендательным за исключением отдельных учреждений и жилых комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти не будут вводить жесткий карантин на федеральном уровне из-за распространения в США штамма «Дельта».