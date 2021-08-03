Чойский район, Алтай, 3 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор подростку, которого обвиняли в жестоком избиении взрослого мужчины, в результате чего тот скончался. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Избиение

По данным следствия, в ночь на 22 августа двое злоумышленников 16 и 13 лет распивали спиртное в гостях у 40-летнего жителя села Ынырга. В ходе возникшей ссоры обвиняемый предложил своему другу избить собутыльника, после чего вдвоём начали избивать мужчину, используя различные предметы.

«После этого злоумышленники уложили потерпевшего на диван, вытерли кровь с пола, убрали осколки стекла, затем скрылись с места совершения преступления. Избитого мужчину обнаружила на утро его сестра, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи», — отметили в управлении.

Потерпевший был госпитализирован, но спустя пять дней скончался от полученных травм.

В сентябре 2020 года 13-летний подросток, не достигший на момент совершения преступления возраста уголовного ответственности, решением судьи был направлен на два года в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Его более старший сообщник приговорён к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 27 169 рублей в счёт возмещения материального ущерба и 150 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.

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