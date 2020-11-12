Чойский район, Алтай, , 12:35 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела по факту избиения 40-летнего мужчины, который в результате скончался. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется 16-летний подросток.

По версии следствия, обвиняемый с 13-летним другом распивали спиртное в доме у потерпевшего. В какой-то момент между ним и гостями произошла ссора, в результате чего несовершеннолетние начали избивать хозяина.

«Вдвоем они стали наносить мужчине по различным частям тела множественные удары руками, ногами, а также различными предметами. После этого несовершеннолетние уложили потерпевшего на диван, вытерли кровь с пола, убрали осколки стекла и скрылись с места преступления», — отметили в ведомстве.

Сестра потерпевшего вызвала на следующее утро скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался через пять суток.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Кроме этого, следователи собрали достаточно доказательств его вины, в связи с чем дело направлено прокурору. Сообщник подозреваемого, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, будет помещён в специальное учреждение закрытого типа на два года.

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