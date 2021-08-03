Москва, 3 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Набор симптомов, которые проявляются у пациентов, переболевших COVID-19 из-за заражения штаммом коронавируса «Дельта», назвал 3 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он напомнил, что указанная разновидность SARS-CoV-2 больше угрожает молодежи.

«Штамм «Дельта» не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет «молодеть». Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть», — сказал специалист в интервью радиостанции Sputnik.

Кроме того, по словам Тимакова, такие симптомы, как головная боль, слабость, ослабление памяти можно отнести не только к осложнениям после коронавирусной инфекции, вызываемой более ранними видами SARS-CoV-2, но и типу «Дельта». Он также подчеркнул, что постковидные осложнения можно предупредить через вакцинацию и на это указывают медицинские наблюдения.

«Предварительные сведения, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет, — добавил инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин заявил, что о постковидном синдроме могут говорить одышка, усталость, а также проблемы с пищеварением и различные неврологические отклонения.