В Ростовской области жертвами коронавируса стали 30 медиков
Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 медицинских работников. Эти данные на заседании регионального оперштаба привела управляющая ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна Рагель.
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Жертвами COVID-19 стали 13 врачей, 13 представителей среднего и младшего медперсонала, четыре водителя автомобилей скорой помощи. Все они заразились коронавирусом на рабочем месте. Доплаты в связи с временной нетрудоспособностью от заболевания COVID-19 получили 5 510 медицинских работников. Ещё один человек из числа медперсонала получил группу инвалидности после перенесённого заболевания.
ИА REGNUM сообщало, что пандемия выявила в Ростовской области нехватку врачей. В настоящее время дефицит медицинских работников достиг 40%. В связи с этим на Дону ожидается федеральная проверка.