Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 медицинских работников. Эти данные на заседании регионального оперштаба привела управляющая ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна Рагель.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 13 врачей, 13 представителей среднего и младшего медперсонала, четыре водителя автомобилей скорой помощи. Все они заразились коронавирусом на рабочем месте. Доплаты в связи с временной нетрудоспособностью от заболевания COVID-19 получили 5 510 медицинских работников. Ещё один человек из числа медперсонала получил группу инвалидности после перенесённого заболевания.

ИА REGNUM сообщало, что пандемия выявила в Ростовской области нехватку врачей. В настоящее время дефицит медицинских работников достиг 40%. В связи с этим на Дону ожидается федеральная проверка.