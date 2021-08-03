Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Подрядчик первой в Ростовской области инфекционной больницы получит претензию в связи со срывом срока сдачи объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Макет больницы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«Министерство [строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области] предъявило претензию в адрес подрядчика о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ. В случае, если подрядчик не удовлетворит претензию в добровольном порядке, минстрой, безусловно, обратится в суд», — прокомментировали ситуацию власти.

ИА REGNUM сообщало, что срок открытия инфекционной больницы в Ростове-на-Дону переносился неоднократно с 2020 года. При этом донской губернатор Василий Голубев ранее отмечал, что ввод объекта в эксплуатацию необходим в период пандемии. В настоящее время готовность лечебного учреждения достигла 99%.