Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Ростовской области число ковидных коек увеличено до 4 200 — максимальное за весь период пандемии количество мест для лечения пациентов с COVID-19, сообщил на заседании регионального оперштаба глава донского минздрава Юрий Кобзев. По его словам, в резерве находится ещё 200−250 мест.

Mos.ru В больнице

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«На территории Ростовской области работает 29 инфекционных моногоспиталей. Общий коечный фонд, развернутый на территории области, превышает 4,2 тыс. коек. Мы увеличили за последние несколько дней на максимальную мощность действующие инфекционные госпиталя, добавив коечный фонд в городах Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону», — отметил министр.

В настоящее время из-за роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 заполняемость моногоспиталей достигла 90%. На стационарном лечении находятся более 3 600 человек с коронавирусом. Задействовано более 350 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.