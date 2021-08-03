Пекин, 3 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Компания BMW (China) Automotive Trading Ltd. отзывает 8097 автомобилей из-за рисков для безопасности в инфляторах подушек безопасности, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

BMW

Отзыв включает импортные автомобили 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6 и активные гибридные автомобили X6, произведенные в период с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года, согласно заявлению Государственного управления рыночного регулирования.

Когда надуваются подушки безопасности этих автомобилей, неисправный газогенерирующий агент может вызвать избыточное давление, которое может привести к разрушению инфляторов и создать угрозу безопасности, говорится в заявлении. Автопроизводитель пообещал бесплатно заменить неисправные детали.