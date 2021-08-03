Москва, 3 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Уход с работы на пенсию в возрасте, определенном законом, собираются осуществить только 30% жителей России, говорится в исследовании сайта hh.ru и компании «Деньги Вперед».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Об этом 3 августа сообщает РБК. Планы завершить карьеру до достижения пенсионного возраста вынашивают 19% опрошенных. Еще 6% участников исследования заявили, что будут работать до 70−75 лет, а 42% — до тех пор, пока им позволит здоровье.

Кроме того, согласно результатам опроса, 56% участвующих в нем лиц отметили, что не сберегают деньги для жизни на пенсии. Меньше всего такими накоплениям занимаются специалисты рабочих профессий.

Повышенный интерес к сбережениям на пенсию проявляют менеджеры высшего звена, руководители строительных фирм и юристы. Среди способов накопить на старость названы: создание накопительных счетов или депозитов (17%), вложения в ценные бумаги (14%), покупка недвижимости (13%), негосударственные пенсионные фонды (10%), валютные накопления (9%) и полисы страхования жизни (1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае РБК опубликовало итоги исследования сервиса «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка в котором, говорилось что жители России могли бы самостоятельно делать сбережения на старость в случае ежемесячного дохода в размере 70−150 тысяч рублей.