На Среднем Урале привили от коронавируса почти 700 тыс. человек
Екатеринбург, 3 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Уже 699 255 жителей Свердловской области прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.
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Намного больше тех, кто пока привился только первым компонентом вакцины — таких 909 614 человек.
В Екатеринбурге работают девять мобильных пунктов вакцинации (в том числе в зоопарке и цирке), также можно привиться в торговом центре «Небо» в Асбесте, а также в ТЦ «Тайга» и «Родина» в Серове. В остальных случаях жителям нужно записываться на прививку через медучреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, к сентябрю в Уральском федеральном округе должны привить 60% жителей.