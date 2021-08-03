Екатеринбург, 3 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Уже 699 255 жителей Свердловской области прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Janssen.com Вакцинация

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Намного больше тех, кто пока привился только первым компонентом вакцины — таких 909 614 человек.

В Екатеринбурге работают девять мобильных пунктов вакцинации (в том числе в зоопарке и цирке), также можно привиться в торговом центре «Небо» в Асбесте, а также в ТЦ «Тайга» и «Родина» в Серове. В остальных случаях жителям нужно записываться на прививку через медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, к сентябрю в Уральском федеральном округе должны привить 60% жителей.