Тегеран, 3 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 1 августа уходящий президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул тот факт, что его правительство прилагает все усилия для снижения последствий санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 августа.

Рухани сделал это замечание во время своего последнего заседания кабинета министров, отметив, что 12-я администрация пыталась уменьшить негативные последствия экономической войны, навязанной Соединенными Штатами с 2018 года. Он подчеркнул, что страна до сих пор страдает от высокой инфляции и трудностей в торговых обменах с внешним миром.

«В принципе, когда страна вступает в войну, она отстает от развития и придает большое значение нормальной жизни людей», — заявил президент, сообщив, что иранский народ имеет право не быть удовлетворенным из-за трудностей, вызванных санкциями.

«Условия совершенно ясны, но, к сожалению, некоторые не понимают разницы между войной и миром; однако Иран не инициировал войну», — подчеркнул он, отметив, что иранцы хорошо знают, что положение администрации было не таким же в течение первых четырех лет правления.