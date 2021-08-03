Пекин, 3 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Китай выпустил предупреждения о внезапных наводнениях в некоторых частях страны, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

В провинции Фуцзянь на востоке Китая и в провинции Цинхай на северо-западе Китая с высокой вероятностью возможны внезапные наводнения с вечера 2 августа до вечера 3 августа, согласно желтому оповещению, опубликованному совместно Министерством водных ресурсов и Метеорологическим управлением Китая.

Власти также предупредили о возможных внезапных наводнениях, вызванных проливными дождями в других частях страны, объявив синее предупреждение для районов Хэйлунцзяна, Чжэцзяна, Гуандуна и Ганьсу.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мене убывания уровня угрозы.