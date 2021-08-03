Тегеран, 3 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 1 августа глава Центра управления воздушным огнем и материально-технического обеспечения при министерстве обороны Ирана заявил, что вооруженные силы страны начали первую операцию по тушению крупномасштабных лесных пожаров в южных провинциях Турции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 августа.

Пилот Мохаммад Мехди Нури Аль Ага заявил, что операция была начата с использованием 40 тонн воды после того, как лесные пожары начались в районе Манавгат и распространились на большую площадь.

Он отметил, что пожарная команда и самолет для тушения пожаров, разработанный молодыми иранскими экспертами, вместимостью 40 тонн воды прибыли в город Мугла, выразив надежду, что в ближайшие дни в этом районе будут развернуты еще два вертолета для распыления воды.

Турция борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях. Пожары начались 25 июля. По меньшей мере четыре человека погибли.