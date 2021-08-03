Чжэнчжоу, Китай, 3 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань в Центральном Китае возросло до 302 по состоянию 2 августа, сообщило информационное управление правительства провинции во время пресс-брифинга, сообщает агентство Синьхуа.

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Еще 50 человек остаются пропавшими без вести, сообщили в ведомстве. В общей сложности 292 человека были подтверждены мертвыми и 47 пропавшими без вести в городе Чжэнчжоу, столице провинции, семь человек погибли и трое пропали без вести в городе Синьсян, в то время как города Пиндиншань и Лохэ сообщили о двух и одном погибшем соответственно.

По состоянию 2 августа более 14,53 млн человек в 150 регионах уровня округов в Китае пострадали от ливней. По официальным данным, было повреждено более 1,09 млн га посевов, а по всей провинции обрушилось более 30 600 домов.

С 16 июля Хэнань затопили рекордные ливни. В Чжэнчжоу за три дня выпало 617,1 мм осадков, что близко к среднегодовому показателю по городу. В городе также была зарегистрирована рекордная часовая норма осадков — 201,9 мм.

Экстремальные осадки за короткий промежуток времени, нарушение движения городского транспорта и значительное вытеснение воды из городского подземного пространства затруднили поиск и спасение, заявили официальные лица.

В настоящее время железные дороги, гражданская авиация, скоростные автомагистрали и основные дороги в провинции Хэнань возобновили движение. Городские и сельские сети общественного транспорта и связи также в основном возобновили свою работу.