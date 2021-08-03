Екатеринбург, 3 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Четыре российских вертолёта переброшены из Новосибирской области в Таджикистан для проведения учения на полигоне Харб-Майдон, сообщили 3 августа в пресс-службе Центрального военного округа.

Mil.ru Учения. Удар вертолета по условному противнику

«Доставку четырех боевых машин из России выполнил тяжелый транспортный самолет Ан-124−100 «Руслан», — говорится в сообщении.

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 доставлены на аэродром Гиссар. Перед транспортировкой их предварительно разобрали, по прибытии на аэродром собрали, затем пилоты выполнили облёт машин.

Полигоне Харб-Майдон расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. На основном этапе учения экипажи обеспечат высадку тактического десанта и авиационную поддержку наступающих войск в ходе уничтожения незаконного вооруженного формирования. Мероприятия пройдут при участии военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана с 5 по 10 августа.