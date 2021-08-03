Токио, 3 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу победила канадскую команду в четвертьфинальном матче летних Олимпийских игр в Токио и вышла в полуфинал турнира.

Олимпийский флаг с символом Олимпийских игр

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Встреча прошла 3 августа на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Самыми результативными в команде стали Дмитрий Волков (15 очков), Максим Михайлов (14), Егор Клюка (12).

Полуфинальные матчи состоятся 5 августа. Соперник российской команды определится по итогам игры между сборными Японии и Бразилии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сборная России по волейболу обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа летних Олимпийских игр в Токио со счетом 3:0.