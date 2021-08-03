Хабаровск, 3 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Хабаровскому краю выделено дополнительно 158,5 млн рублей на охрану лесов от пожаров. Средства пойдут непосредственно на тушение пожаров, а также на организацию авиапатрулирования, с помощью которого лесоохрана выявляет новые очаги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

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«В начале года мы уже получали 32,6 млн рублей на тушение и 111,3 млн рублей на мониторинг пожарной опасности. Но этих средств не достаточно. Сейчас полученные деньги серьезно усилят наши возможности», — пояснил и.о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

Из 158,5 млн рублей на тушение пожаров выделят 103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму в 55,2 млн рублей выплатят организациям, предоставляющим воздушные суда для патрулирования лесов.

В Хабаровском крае на землях краевого лесного фонда 3 августа тушат три природных пожара. Очаги возгораний, возникшие в Советско-Гаванском районе, ликвидируют 119 человек личного состава, привлечено 39 единиц техники.

В этом году благодаря оперативной работе лесоохраны пожаров в сравнении с прошлым годом в 1,2 раза меньше. До 90% всех возгораний пожарные успевают тушить в течение первых суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Тернейском муниципальном округе Приморья ликвидирован лесной пожар — 3 августа в крае действуют пять очагов.