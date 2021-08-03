Москва, 3 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Во вторник, 3 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер. Температура воздуха +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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В ночь на 4 августа в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12…+14 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью 3−8 м/с Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20…+25 °C днём и +9…+14 °C ночью.

В среду, 4 августа, днём в столице ожидается +23…+25 °C, по области +20…+25 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +9…+14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России в понедельник объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильной жарой.