Магадан, 3 августа, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Водолазы из Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят работы в акватории Охотского моря, где затонуло в 2006 году судно «Профессор Моисеев», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Затонувший корабль

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Специалисты работают в бухте Нагаева Охотского моря. Промысловое судно «Профессор Моисеев» затонула на глубине 20 метров.

Помимо расчистки морского дна от свалок и затонувших кораблей водолазы проводят учения по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на потенциально опасном объекте.

В апреле и мае по итогам торгов были заключены госконтракты на выполнение работ по комплексной утилизации четырех судов, переданных в собственность Колымы: «Малли», «Гусфар-1», «Серес», «Линг». Сроки выполнения работ по трём судам установлены до конца сентября 2021 года. Подъём «Малли» запланирован до конца 2021 года.

Также выполняются работы по очистке участка бухты Нагаева в районе парка Маяк в Магадане, из акватории удален и утилизируется корпус одного судна. Прорабатывается вопрос о подъеме затонувших кораблей «Профессор Моисеев», «Нева» и еще трёх рыболовных судов. Всего в акватории бухты Нагаева находятся более 20 затонувших кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке найдено более 600 затонувших кораблей, сообщил 15 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.