Москва, 3 августа, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Людмилы Ананьевой, чьи данные совпадают с данными жены основателя «Промсвязьбанка» и его же экс-акционера Дмитрия Ананьева, получившего печальную известность после возбуждения уголовного дела. Подробности вердикта пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

2 августа 2021 года в карточке дела Ананьевой появилась запись судьи Мироненко — «прекратить производство».

Инициатором банкротного дела стал «Промсвязьбанк», который три года назад перешёл под контроль государства. К Ананьевой ещё в апреле 2021 года были предъявлены претензии на сумму 17 320 931,49 рубля. Она также проходит третьим лицом в финансовом споре о взыскании 282,2 млрд рублей убытков с бывших топ-менеджеров ПСБ, в том числе братьев Ананьевых. В частности, она пыталась снять арест с самолёта, принадлежащего семье.

Напомним, Дмитрий Ананьев проходит фигурантом уголовного дела и заочно арестован судом. Оба брата — в международном розыске. Помимо этого, экс-банкир стал банкротом как физлицо. На сегодня финансовый управляющий пытается оспорить сделку дарения жилого дома с землей в деревне Фролово Ярославской области, которая была заключена Ананьевым с его женой в 2017 году. В наложении обеспечительных мер по этому требованию суд пока отказал.