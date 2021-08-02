Вашингтон, 3 августа, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR), эквивалентных $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе фонда.

Международный валютный фонд

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Средства будут направлены на восстановление мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

«Это историческое решение — самое крупное выделение SDR в истории МВФ», — сказала директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз о развитии мировой экономики, из которого следует, что к 2022 году разрыв между развитыми и развивающимися экономиками увеличится ещё больше. Главным фактором, повлиявшим на этот процесс, стал доступ к вакцинам.

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