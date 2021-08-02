Вашингтон, 3 августа, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Саммит в виртуальном формате, посвященный борьбе с коронавирусом и будущими пандемиями, планирует созвать в рамках Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден. Об этом 2 августа сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

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Мероприятие будет посвящено активизации мер по распределению вакцин от COVID-19 и медицинских ресурсов на фоне распространения в мире штамма «Дельта». По информации журналистов, американские власти сейчас обсуждают детали конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в ходе саммита стран G7 в Великобритании обсуждались причины появления коронавируса SARS-CoV-2.

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