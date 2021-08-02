* талибами — запрещённая в России организация

Москва, 3 августа, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что правительство его страны готово работать с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и включить его в «сделку по разделу власти» на определённых условиях.

Террористы. Афганистан

«Готово ли правительство Афганистана включить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в некую сделку по разделу власти и вместе работать?! Ответ: да. Мы готовы работать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти», — сказал он в интервью «Известиям».

Атмар отметил, что в реальности у правительства Афганистана только одно условие — будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа и при этом страна не должна представлять угрозу ни одной другой стране.

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Ранее бывший глава ЦРУ и отставной генерал, командовавший международными силами в Афганистане в 2010—2011 годах, Дэвид Петреус заявил, что после вывода американских войск в Афганистане может начаться «кровавая гражданская война».