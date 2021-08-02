Вашингтон, 3 августа, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Жесткий карантин не будет вновь вводиться в США, несмотря на распространение штамма «Дельта». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 августа в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По ее словам, американское правительство не собирается принимать подобные меры по причине «экономического прогресса», который был достигнут после окончания локдауна. Псаки также отметила, что необходимость введения обязательной вакцинации по всей территории США «не обсуждается».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что в стране число суточных госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией достигло наивысших показателей с середины февраля 2021 года.