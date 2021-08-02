Берн, 3 августа, 2021, 01:07 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате утечки химического вещества на горном курорте Лойкербад в Швейцарии, 2 августа сообщила на своей странице в Twitter полиция кантона Вале.

danyweis Бассейн

По информации агентства ATS, инцидент произошел в термальном центре «Альпентерм». В техническом помещении объекта произошла утечка гипохлорита натрия, который используют для очистки и обеззараживания воды.

Все посетители и сотрудники термального центра были эвакуированы, а пострадавшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях американского города Хьюстона (штат Техас) произошла утечка этановой кислоты. Из-за случившегося погибли два человека и еще четверо пострадали.