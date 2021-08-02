Тегеран, 3 августа, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате наводнения провинции Казвин в центральной части Ирана, 2 августа передала телерадиовещательная корпорация IRIB.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

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Еще два человека пострадали. Инцидент произошел в районе Авадж. Из-за проливного дождя, который длился от 30 до 45 минут, на этой территории выпало около 36 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля агентство Синьхуа распространило информацию о том, что из-за наводнений в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли не менее 16 человек.