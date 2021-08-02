Рим, 2 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Граждане Италии могут посещать своих родственников, находящихся в домах престарелых, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник, 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Посещения возможны в любой день недели, но их продолжительность не должна составлять более 45 минут, а пускать будут только владельцев «антикоронавирусных паспортов».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на2 августа, в Италии умерли128 088человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на2). Число подтвержденных носителей выросло на3190(днем ранее — на5321). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 358 533 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены93 017человек — на1667 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали31 831 476человек, что составляет52,85% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).